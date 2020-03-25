台南去年發生一起恐怖情人殺害女友分屍切塊後，棄置公園草叢餵野狗的命案，張女家人在判決前夕發出聲明希望法官判吳死刑，但台南地院認為吳有教化可能，昨判決吳嫌無期徒刑。檢不服上訴今開庭，死者家屬當庭揚言「要槍斃他」。

周刊王報導，今天開庭時，死者家屬相當不滿，當庭怒斥要槍斃兇嫌。當時庭訊時法官詢問吳嫌案發經過，吳嫌主張自己是情緒失控，才會徒手勒斃女友，而且他感覺只勒3到5分鐘，並非原審認定15分鐘。

吳嫌也表示，一開始沒打算肢解分屍，因為案發後很恐慌、不知所措，才想到要肢解屍體，吳嫌一路含糊其詞、避重就輕回答，法官當庭拉高分貝表示「你最好說實話，閃躲沒好處」。吳嫌才坦承殺人並肢解屍體，但不承認「隨意」棄置。

檢察官也當庭痛斥吳嫌有明顯殺人意圖，他犯後購買了許多工具及清潔品，再將屍體肢解棄置任野狗啃，看得出來他是有計畫的，檢察官對於原審法官判吳「尚有一絲天良可教化」認為毫無可能，請求法官改判他死刑。全案預計將在4月8日宣判。

這起震驚社會的台南分屍案，當時外貌斯文有禮的吳男和張女透過交友軟體認識，兩人又都是離婚過的單親爸爸與單親媽媽，張女認為可依靠終生，芳心暗許兩人很快發展成姊弟戀並且同居。只是這名吳男卻同時劈腿3、4名女子，某日吳男因不滿在酒店上班的張女與酒客相約出遊，2人在住處客廳起爭執，吳盛怒之下，將張女勒斃，並用鋸子分屍7塊棄屍。當時死者遺體北野狗啃到只剩下膀胱、子宮相當淒慘。台南地院審理時，吳一度向張女的家屬致歉，但遭拒絕，他強調自己勒死張女的過程僅3到4分鐘，並非故意，但法官詢問法醫，張女至少遭勒脖15分鐘以上，才會造成舌骨斷裂，凶嫌又以電纜線纏繞張女脖子2圈，顯然有殺意。不過合議庭認為雖然吳男性格偏差、自私自利，行凶手段殘忍，但他無前科且坦承犯行，仍有教化可能，判決無期徒刑。

(中時電子報)