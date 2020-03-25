◎快來對獎！1、2月統一發票獎號出爐

今年1、2月統一發票今天（25日）開獎，千萬特別獎獎號為12620024、200萬特獎獎號為39793895、頭獎獎號為67913945、09954061、54574947，增開六獎獎號為007。領獎期間自109年4月6日起至109年7月5日止。

◎新增19境外移入 累計235例確診

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增19例COVID-19(武漢肺炎)境外移入病例，為7男12女，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於3月12日至22日，發病日介於3月15日至23日。個案發病前分別有英國、美國、埃及、荷蘭、法國、比利時、土耳其及泰國等國活動史。

◎失聯陳冊進網咖 北市府重罰百萬

台灣新冠肺炎（COVID-19）確診人數快速攀升，到昨晚（24日）為止已216例，儘管政府卯足全力防疫，卻仍有居家檢疫民眾到處趴趴走。北市府依規定再度公布一名居家檢疫失聯者「陳冊」，入境填寫假資料的他，2度聯繫未果後，昨晚在台北車站附近一家網咖被警方找到人，並公布他出現在網咖身影，畫面中可見，「陳冊」沒有戴口罩到網咖打電動，行為相當可惡，台北市政府今天（25日）上午決定裁罰，副市長黃珊珊表示，陳冊21日就已入境，在網咖待了近4天，決定重罰100萬元。

◎武漢台商回台聽蘇揆的 陳時中：需搭包機

今天湖北封城解禁，接著武漢4月8日也將解封。到底武漢台商將如何回台，指揮中心和政院首度不同調，前者想要武漢解封以後可自行搭機，需居家檢疫14天，但行政院長蘇貞昌則想以原先的武漢包機模式，載武漢台人回來。稍早指揮中心宣布，武漢台商回台方式聽蘇揆建議，須搭包機才能回台，要採集中檢疫。未來也不排除點對點航班。

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(中時電子報)