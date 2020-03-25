陳淑芬／台中報導

又見疫情假消息！古姓男子在網路張貼「越南人經通報居家隔離，從台中包計程車進埔里，定位在埔里高工，請大家留意」謠言，霧峰警分局將他依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》函送法辦。

霧峰分局執行網路巡邏，發現有民眾Po文「越南人經通報居家隔離，從台中包計程車進埔里，定位在埔里高工，請大家留意」，警方通報衞生局外，並立即組成專案小組展開調查。

古男到案時表示，聽到有人居家隔離還外出趴趴走，他認為因防疫而有必要趕快讓大家知道，所以，未經審慎查證下，即透過臉書轉發到臉書的社團。

警方表示，依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定」規定，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。提醒民眾應審慎了解訊息來源及查證真偽，切勿轉傳未經查證或不實的防疫訊息，誤踩防疫紅線。

(中時 )