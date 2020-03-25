合庫在今日上午召開全行國內外經理人線上行務會議，由於海外獲利對於合庫淨利差貢獻卓著，因此合庫繼去年定位為「外匯行動年」之後，今年連續第二年以外匯為發展重心，合庫金董事長雷仲達今日在主持全行高階經理人行務會議時，親自宣示今年將是合庫的「外匯衝刺年」，海外獲利也將大舉拉高至總獲利比重4成為目標。

由於適逢新冠疫情擴散，合庫此次的全行行務會議是採線上視訊會議的方式進行，全行270家分行的經理人，大約每5至10人為一個視訊節點來進行視訊行務會議。

雷仲達掌合庫金近二年來，合庫已晉身至前十大外匯銀行，且外匯業務擴張的結果最明顯的就是對合庫利差的貢獻；據了解，在今日上午的行務會議上，海外發展可說是重頭戲，雷仲達也特別在會中對此分析，若和其他處於領先地位的公股行庫相較，今年合庫的海外存款跟放款都大有再提升的空間。

儘管聯準會日前大舉降息，但依然不減美元身為避險貨幣的「美元獨強」態勢，不僅如此，甚至因為市場信心危機，而發生短率飆高的流動性現象，顯見銀行仍必須保有一定的美元部位，且外匯、海外業務依然大有可為。

特別是現在合庫全行國內利差只有海外利差的一半，若能兼從存款、放款雙管齊下，將有助於合庫利差的擴張，雷仲達在會上亦指示國內270家分行應共同攜手對外吸收更多的美元存款，來合力作大合庫在發展外匯業務時所需的資金池。

合庫旗下有270家分行，企業戶數在大型行庫位列前三大，紓困執行也成為今日行務會議的重點。包括董事長雷仲達、總經理陳世卿，均在全行高階經理人會議上再三提示要向全體分行確實轉達政院及各部會所發布的各項措施，除此之外，連同行員在應對客戶時所需要的「EQ」，也特別提醒，包括因為現在客戶需錢孔急，所以希望分行受理及審批的速度能加快，而且客戶若因為急切而情緒上來時，行員亦要體諒。

合庫的呆帳覆蓋率由107年底的448.38％提升為498.81％，逾放比則由0.28％降至0.25％，均創歷年最佳紀錄，雷仲達在致詞時指出，今年包括聚焦金融科技應用、優化數位服務體驗，整合跨境金融服務、提升海外盈餘貢獻，精進風險管理效能、有效控管資產品質，落實公平待客原則、恪守法遵內控制度，強化組織競爭優勢、善盡企業社會責任，與打造台灣樂活安養信託第一品牌等均為要持續努力的業務方向。

海外布局方面，合庫去年成立柬埔寨金邊轄下堆谷支行之後，若加計近期將開業的寮國永珍分行及申設中的美國休士頓分行、越南河靜分行及平陽代表人辦事處，海外據點將達27家，服務觸角橫跨歐、美、澳洲、東南亞及大中華等區域，未來海外業務除了持續擴大參與當地融資及國際聯貸市場，也將擴大投資優質的有價證券。

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