中興電工（1513）與曄恆能源於三月十八日共同簽訂161kV升壓站統包工程合作意向書，此次合作的案場位於彰濱崙尾綠能專區，該區是全台第一座，且面積最大的綠能專區。

曄恆能源為全球知名的瑞士私募市場投資資產管理公司Partners Group的專案公司，該公司目前建置及運轉中之裝置容量已超過200MW，預計於台灣設置超過 800MW的太陽能發電系統。此次合作案場為彰濱崙尾綠能專區的填海造陸專區，曄恆能源將於此處設置180MW等級之太陽光電發電廠，也是全台灣最大的離岸太陽光電廠。

曄恆能源董事長徐偉強表示，中興電工為台灣重電設備第一品牌，也積極發展太陽光電事業，其扎根台灣佈局全球的政策，與我們「長期持有、在地經營」的理念不謀而合，這次合作除了達成雙贏，同時為台灣再生能源政策多注入一股動力。

中興電工將承攬本案之161kV升壓站統包工程，於今年開始施工並以年底加入系統為目標。展望2020年營運，電力事業群及太陽光電事業群是主要成長動能，公司要在傳產氛圍注入綠能新氣象，加上重電項目到2021年產能已滿載，公司大陸廠區位於海門，沒有受到疫情影響，公司已全面復工，復工率95％，預期今年業績可望明顯優於去年。

中興電工董事長江義福表示，中興電工與曄恆能源簽署的合作意向書是雙方合作的重要里程碑，雙方將以此基礎持續合作，建置該太陽光電發電廠，支持達成政府的太陽能政策。

(工商 )