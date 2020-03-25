聯德控股-KY（4912）董事會決議通過，將買回1,000張自家股票護盤，買回區間價位為50～90元，此為聯德控股-KY第二度啟動庫藏股機制。
聯德控股-KY董事會也決議配發2.5元現金股利，以聯德控股-KY 25日收盤價68.2元計算，隱含現金殖利率約3.67％。
由於股價已經超跌，聯德控股-KY董事會也通過買進庫藏股1,000張，買回股數預計占已發行股數達2.11％，此為聯德控股-KY公司成立以來，二度動用庫藏股機制，買回時間為即日起至4月30日止，買回價位區間為50～90元。
聯德控股-KY在這一波全球股災之下，股價最低一度觸及55元，3月以來累計跌幅高達43％，由於股價已經跌深，25日伴隨大盤跌深反彈，股價剛進狂飆漲停，公司強調，3月營收可望回穩。
此外，聯德控股-KY也規劃發行第三次無擔保可轉換公司債，上限為7億元，資金用途為償還借款。
(工商 )
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