財政部3月25日公布最新一期2020年1-2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN本期共開出4名千萬大獎得主，其中一人在南投縣南投市宏旺門市，只花50元買一杯CITY CAFE咖啡；另一人在彰化縣社頭鄉金佳旺門市買35元的茶飲，就幸運中千萬發票大獎。

還有一人在7-ELEVEN台南市永康區砲校門市，花190元買民生用品；另一人在新竹縣竹北市強興門市，同樣也是買民生用品，共花費90元，也都幸運中千萬大獎。

此外，7-ELEVEN本期特獎200萬元，共開出3名得主，其中一人在台中市西屯區友達光電門市，花38元買CITY CAFE咖啡；另一人在台南市柳營區小腳腿門市買統一麵包、茶飲，共花53元；還有一人則在台北市信義區惠安門市，買日用品、飲品，共花328元。

還有1名雲端發票專屬獎百萬得主，是在7-ELEVEN台北市中山區國京門市買日用品，共花46元。

為吸引民眾到7-ELEVEN兌換中獎發票，業者表示，4月6～30日到全台5,700家門市兌換中獎發票五獎、六獎及雲端發票專屬獎，獎金可選擇兌換商品、儲值icash 2.0卡或餘額卡等3種模式，選擇不同模式可加碼送購物金、OPEN POINT點數或儲值金，最高可獲贈10％加碼購物金。

(工商 )