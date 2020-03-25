美國眾議院外交委員會首席共和黨成員麥考（Michael McCaul）24日致函亞馬遜、臉書、谷歌和推特首席執行官，要求他們立即禁止大陸媒體以及陸方官員使用這些公司旗下的社群媒體平台，散布有關新冠疫情的不實訊息，包括美國軍方把病毒帶到武漢的謠言。

麥考批評，陸方行為嚴重威脅全球應對疫情的公共衛生與國際合作。他說，「中共官員和媒體機構正在散步毫無根據的謊言，即美軍把2019新冠病毒帶到武漢，現在應該把他們的平台撤銷。此外，很多中共官員和媒體機構繼續表示，中共（對病毒）的反應為世界贏得了時間，而事實是他們的不作為導致世界上的民眾喪生」。

大陸外交部發言人趙立堅上星期在推特上說，可能是美軍在參加武漢軍運會期間，把冠狀病毒帶到武漢。此舉激怒了美國總統川普。美國國務院為此召見中國駐美國大使，川普後來還把病毒稱為「中國病毒」。

麥考在信函中說，大陸可以阻止美國的社群媒體進入中國，卻能在這些社群媒體上註冊經過核實的帳戶，並用已散播謠言。他批評美國的社群媒體企業沒有採取足夠措施來限制中共傳播不實訊息。

麥考強調，美國社群媒體現在有必要採取更有力的聯合行動，刪除陸媒以及官員帳號，確保用戶不受謠言影響。

(中時 )