台北電玩展(Taipei Game Show, TpGS)主辦單位台北電腦公會繼 1 月底宣布延期，後決定延至端午連假期間舉辦後。因新冠肺炎(COVID-19)疫情持續升溫，今透過官網直接宣布本屆停辦，恐讓廠商以及粉絲都無所適從。

台北國際電玩展 2020 宣布停辦。(摘自台北電腦公會)

「2020台北國際電玩展Taipei Game Show」原訂於2月6日至9日舉行，因為世界衛生組織宣佈「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）列入國際公共衛生緊急事件」，主辦單位台北市電腦公會31日下午緊急決議將活動延期至今年暑假。之後決定延期到端午節連假期間，也就是6月25日至28日舉行。然而因為新冠肺炎疫情未歇，主辦單位台北電腦公會透過官網指出，因維護來場者健康安全、考量整體展出效益，並配合中央流行疫情指揮中心今(25)日公告，建議停辦室內超過100人以上的集會活動等考量，在與多數廠商取得共識後，決定停辦本年度活動，包括玩家區、商務區與亞太遊戲高峰會。

針對「2020台北國際電玩展Taipei Game Show」停辦，主辦單位將退還參展單位已繳納的全額展位費或亦可選擇遞延費用至2021年度；已預購門票的玩家，即日起至2020年5月31日前，可依各購票系統退票辦法辦理全額退票。台北電玩展以服務產業為宗旨，在疫情時期全力配合政府的防疫政策，在宣布停辦同時，也積極著手籌畫「線上媒合服務」、「台北電玩展線上特別節目」等規劃，最新消息將以官方網站公告為主。

(中時電子報)