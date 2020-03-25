為防堵新冠肺炎，醫護人員站在第一線抗疫，台南市麻豆區迷客夏飲料店為體恤醫護人員的辛勞，贈送200杯自家飲料至麻豆新樓醫院為醫護人員加油打氣，帶給醫護人員更多溫暖及正向的力量，齊心抗疫攜手守護台灣。

麻豆迷客夏為直營店，是迷客夏的第二間分店，已開業十幾年，老闆黃先生為了感謝麻豆新樓醫院醫護長期以來的愛用購買，趁此次機會回饋，也麻豆新樓醫護打氣。

新樓醫院公關部表示，抗疫以來收到非常多民眾的加油打氣，前陣子才有食品業送了牛軋糖，還有教會要送咖啡，讓醫護人員感到很暖心。

(中時 )