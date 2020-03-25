幫新樓醫護打氣 麻豆迷客夏送200杯飲料 17:062020/03/25 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市麻豆區迷客夏飲料店為體恤醫護人員的辛勞，贈送200杯自家飲料至麻豆新樓醫院為醫護人員加油打氣。（台南市麻豆新樓醫院提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為防堵新冠肺炎，醫護人員站在第一線抗疫，台南市麻豆區迷客夏飲料店為體恤醫護人員的辛勞，贈送200杯自家飲料至麻豆新樓醫院為醫護人員加油打氣，帶給醫護人員更多溫暖及正向的力量，齊心抗疫攜手守護台灣。 麻豆迷客夏為直營店，是迷客夏的第二間分店，已開業十幾年，老闆黃先生為了感謝麻豆新樓醫院醫護長期以來的愛用購買，趁此次機會回饋，也麻豆新樓醫護打氣。 新樓醫院公關部表示，抗疫以來收到非常多民眾的加油打氣，前陣子才有食品業送了牛軋糖，還有教會要送咖啡，讓醫護人員感到很暖心。 (中時 ) #麻豆 #醫護人員 #人員 #醫院 #抗疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 首部抗疫劇《在一起》武漢取材 01:192020/03/24 時尚娛樂 合作抗疫救地球 01:192020/03/24 論壇廣場 跨越族群共同抗疫 01:192020/03/24 論壇廣場 抗疫自救 晶華高管減薪 恐掀骨牌效應 01:192020/03/24 財經要聞 油電燃汽表現穩 成抗疫標的 01:202020/03/24 證券．權證 高收債高息低波動 穩健抗疫優選 01:202020/03/24 投資理財 習近平為抗疫 與法、埃、英領袖通電話 10:212020/03/24 兩岸 新北開第一槍 三重大型KTV歇業一周抗疫 11:072020/03/24 社會 《金融股》永豐銀遠端工作抗疫，率先導入微軟Windows虛擬桌面 11:592020/03/24 財經 感謝您！醫護人員4月底前免費搭嘉義縣公車 18:312020/03/24 生活 生活熱門新聞 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 周六變天雷雨 冷至14度逼近冷氣團 - 生活 全台最新確診地圖曝光 雙北破百 7縣市守住0案例 - 生活 她曝劉真9天前就不行了？法會露不祥徵兆 - 生活 苗栗縣國中小校園 全面禁止對外開放 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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