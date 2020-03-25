花蓮2名某國立高中生，去年獲選花蓮縣「教育希望工程」公費留美計畫，近來因疫情嚴峻，今早6點提前返國，兩人一路從桃園機場回花蓮，照規定應立即返家不得外出，想不到兩人懷念台灣小吃，到處趴趴走，還自拍大啖蚵仔煎、喝珍奶影片，遭到檢舉，衛生局了解後，兩人恐挨罰10萬元。

留美高中生不知嚴重性，還笑回「買個午餐是在哭唷！」。（許家寧翻攝）

留美高中生不知嚴重性，還笑回「買個午餐是在哭唷！」。（許家寧翻攝）

教育處證實這批留美公費生共有10人，依規定需要居家檢疫14天。據悉，兩人赴美一年，相當懷念台灣小吃滋味，兩人中午至花蓮市區買午餐蚵仔煎、手搖杯，還在IG自拍影片，有朋友問他「你不用居家隔離嗎﹖」竟不以為意還笑回「買個午餐是在哭唷！」

新冠疫情仍嚴峻，不過花蓮有人居家檢疫期間還趴趴走，衛生局先前共計開出3張罰單，其中2人違反居家檢疫規定，各被開罰1萬元，1人則是上月搭乘寶瓶星號郵輪下船者未自主健康管理，卻出現在健康會館游泳，被裁罰3000元。

中央祭出最新裁罰基準，居家檢疫者踏出門先罰10萬，二到六小時罰20萬元、一到三天罰60萬元，三天以上則重罰100萬，第二次違規者就會送往隔離所強制安置，縣衛生局表示，目前已接獲檢舉，將至學生家中了解，並依法開罰。

(中時電子報)