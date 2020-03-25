嘉義縣政府25日開出3張違反居家檢疫罰單，分別為一對從香港返台的年輕男女朋友，以及從大陸福建返家的陸配，衛生局透露，訪視人員前往關懷時，發現3人不在家，嚇得通報警方到場，經持續在當事人住家附近搜索，終於等到當事人返家，但3人皆聲稱只是出去逛逛，因違法事證明確，今各被開罰30萬元。

嘉義縣開罰違反居家檢疫者3人各30萬元。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

衛生局代理局長趙紋華表示，截至25日止，嘉縣共開罰5人，依違反規定的情節輕重，分別開罰1人5萬元、1人15萬元，以及3人各30萬元，今開出的裁處書，主要是有3位民眾在3月5日到21日之間在居家檢疫期間私自外出，警方接獲舉報後，由衛生所協同警察到現場查訪，均違反傳染病防治法第58條第1項暨嚴重特殊傳染性肺炎防治特殊條例第15條第2項規定。

趙紋華說，其中兩人是男女朋友，回來後只說出去逛逛、走走，另1名陸配的說法也差不多，初步了解，3人都沒有到人多的場所，最後衛生局依法給予裁罰，今天開出3張罰單，各裁處30萬元罰鍰。

縣長翁章梁也再次宣告，凡是居家隔離及居家檢疫的民眾，如未依規定而擅離指定住所者，一律重罰絕不寬容。

(中時 )