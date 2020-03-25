冠星-KY(4439)今董事會通過配發108年現金股利8元，109年全年冠星EPS為13.92元。

冠星-KY去年全年營收為73.58億元，年增27.7%，營業利益為5.51億元，歸屬母公司業主淨利為3.88億元，毛利率為17%，營益率為7.4%。

冠星-KY主要生產基地在越南、柬埔寨，較不受新冠疫情影響，加上庫存量高，而且布廠不同於成衣廠，沒有輔料的問題，所以在新冠疫情下，也沒有出現斷貨、缺料，3月營運可望急起直追，但由於去年3月營收約8億元是歷史新高，所以今年3月營收雖肯定是月增長，但年對年應該是減少。今年前2月營收累計為8.12億元，年減為12.8%。

配合品牌客戶海外採購策略，冠星將擴大投資柬埔寨新廠，此廠除為織造染整一體廠，未來也將往下游成衣生產製造進行發展，成為一條龍式產線。

冠星-KY主要生產混紡短纖布料，大客戶名單包括Adidas、GAP、PUMA、中國李寧等，冠星-KY目前產品內外銷比，約為3:7，未來希望內銷比增加，估計至2022年內銷占比到4成，最快2年內會採取併購。2005年冠星-KY拿下李寧等中國內銷客戶，近來的中美貿易戰，當外銷市場不好時，內需可以補其缺口。

(時報資訊)