從今年2月延期至6月25日至28日端午連假舉行的「2020台北國際電玩展」，今天宣布受新冠病毒(COVID-19)疫情持續擴大影響，基於維護來場者健康安全、考量整體展出效益，並配合中央流行疫情指揮中心建議停辦室內超過100人以上的集會活動，決定停辦今年度活動，包括玩家區、商務區與亞太遊戲高峰會。

主辦單位台北市電腦公會指出，世界衛生組織(WHO)於3月11日宣布新冠病毒疫情提升至全球大流行，中央流行疫情指揮中心於3月19日實施非本國籍人士限制入境措施，因應疫情快速擴張，台北電玩展主辦單位強調防疫優先，也對廠商發布6月檔期續行的評估指標，包括公眾集會因應指引做風險評估、邊境控管對展會的影響以及國內確診案例增加的警訊等。

根據政府「公眾集會因應指引」6項風險評估顯示，每年聚集超過30萬參觀人次的台北電玩展屬高風險的大型室內活動，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險；目前台灣已有235確診案例，其中境外移入已超過150例，政府為加強防疫實施邊境控管限制，也讓台北電玩展原有23個國家400多家的參展廠商、商務參觀者、遊戲開發團隊、遊戲製作人、國外嘉賓等皆無法入境來台參加活動；以及國內確診案例增加，尤以玩家區聚集大量人潮更容易產生防疫破口。

因此，今日正式公告「2020台北國際電玩展」停辦，並且將退還參展單位已繳納的全額展位費或亦可選擇遞延費用至2021年度；已預購門票的玩家，即日起至2020年5月31日前，可依各購票系統退票辦法辦理全額退票。

(時報資訊)