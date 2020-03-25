苗栗縣養豬協會舉行年會，入場都須接受體溫量測。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀參加養豬協會年會，並向在場人員宣導防疫。〔謝明俊攝〕

苗栗縣養豬協會舉辦年會，縣府環保局宣導沼液沼渣及廢水資源化利用。〔謝明俊攝〕

苗栗縣養豬協會25日在後龍水牛城舉行會員例會，苗栗縣長徐耀昌親臨會場向會員宣導防疫，縣府環保局也特派員到場，對會員宣導沼液沼渣及廢水管理，能朝資源化利用發展，廢水也可回利用當成蔬菜的有機肥使用，一舉數得。

苗栗縣養豬協會因應疫情，特別選擇空曠開闊的後龍水牛城舉行會員年會，農委會畜牧處副處長王忠恕也特地前來，對豬農過去的辛勞，表達慰問之意。

據苗栗縣政府農業處表示，苗栗全縣目前共有百餘戶養豬場，所養豬約有6萬多頭，養豬場多半集中在竹南、造橋、後龍、通霄、苑裡等鄉鎮，苗栗內養豬，是以黑毛豬為主，苗栗縣肉品市場更是以全國最大黑毛豬市場聞名。

25日上午舉行的年會，苗栗縣長徐耀昌特地到場致意，對於辛勤養豬供應民眾美味豬肉的全體養豬戶，表達最高敬意，並向在場所有人員宣導防疫，希望大家能共體時難，一起度過這場疫情。

縣府環保局也特別利全縣養豬戶在場機會，宣導養豬場有關沼液沼渣及廢水管理，環保局表示，以往大型養豬場利用魚豬共生方式，解決大量豬集排遺問題，目前環保局因應新法規要求，推出養豬場排遺資源化利用，透過相關方法處理後，讓排遺成為有機肥，再次回收利用於農作施肥上，僅可以減少河川洋污染，也可獲免費又優良的有機肥，可謂是一舉數得。

(中時 )