創作歌手黃奕儒去年3月23日在西門河岸留言舉辦出道首場售票演唱會，近期因新冠肺炎疫情，距離舉辦演唱會時隔1年，他23日在線上舉辦「想見323宅家MINI CONCERT」演唱會，網路直播自彈自唱，用歌聲溫暖粉絲，去年演唱會吸引千名粉絲到場，這回開播平台湧入近5000名粉絲上線觀看，足足成長了5倍的人數，讓他吃下強心針。

黃奕儒（右）邀請好友琳誼擔任嘉賓合唱。（相映國際提供）

黃奕儒以可愛「白菜頭」玩偶亂入作為開場，一連彈唱〈鬥陣〉、〈倒轉〉，也驚喜COVER八三夭的夯曲〈想見你想見你想見你〉作為彩蛋歌，不過相較線上直播，他更喜歡現場演出，他分享「這一年真的過蠻快的，發了2首單曲、持續各地演出，一直受到大家的鼓勵，演唱會雖然會出糗、偶爾忘詞，但就是不能重來，因為這樣音樂才好玩，希望音樂能陪伴大家好好走完、重新開始，夏天就能再見面」。

好友魏嘉瑩去年演唱會因故缺席無法到場，當時是以電話連線當嘉賓，這回魏嘉瑩再度復刻該橋段Call in進去尬聊，先搞笑指定要聽〈煎熬〉，後來點歌〈溫柔〉，最後安可曲他演唱〈不再孤單〉呼應社會氛圍。而他演唱會也邀請好友琳誼助陣，兩人一見面就鬥嘴、聊星座，黃奕儒耍冷說「金牛座一步一腳印，步調比別人慢，但每一步都會走得紮實，我們今天衣服很有默契，都是大地色系，不僅很務實，還很像務農」。

黃奕儒目前閉關創作預計年底推出第2張專輯，〈我怎能留下你〉MV日前搭上戲劇《圈套》成為他首支突破百萬點擊的歌曲，讓他擁有更多動力寫歌，更形容，創作的過程像沉入深海，還好浮出水面時都有大家相伴，「一直在籌備期蠻悶的，但也是另一個方式去認識、沈澱自己，能寫出更多不一樣的歌」。

(中時 )