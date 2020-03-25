台北市多區的店家生意業績普遍滑落4成以上，因為受到疫情影響消費者出門消費意願降低，老闆也叫苦連天，不過已經有房東開始降低租金1~3成，甚至有的房東還直接砍半，表示與房客共體時艱。

一位小吃店老闆跟記者說，他是本周一打電話給房東說看看能不能降低租金，因為來店人數真的比過年前少很多，每天賺不到1千元根本無法支付房租。「房東聽了說會考慮看看。結果，隔天就接到電話說，可以先讓我接下來二個月都先每月減少3千元，如果疫情還沒有控制住的話，就再延長二個月看看。」小吃店老闆說。

小吃店老闆還說，他有聽到同條街上三角窗的烤鴨店老闆說，他一個月店租金是六萬元，房東也願意每月減租五千元。

同時，一位出了二棟樓作為背包客旅館的房客跟友人說，因為限空令及觀光客減少到幾乎個位數住房率，已經快繳不出每月30多萬元的租金。「一棟的房東是租金減半，每月可以少給15萬元左右。一棟房東是租金減少30%。」

記者也請教有多棟大樓出租的房東大衛（化名），他說自己的辦公大廈裡頭確實有一家旅行社是過年前才搬過來的，結果遇到肺炎疫情，根本無法出旅行團，等於是零營收，「我真的很於心不忍，房租金也就直接砍半。」房東大衛說。

此外，位於北市著名商圈的房東也說，這一帶已經有7成的房東都從3月開始幫房客降租金了，幅度約20~30％。

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(中時電子報)