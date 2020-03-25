台北1名傅姓男子於2016年透過交友軟體，認識一名17歲高中女學生雪兒（化名），傅男聊天中不斷甜言蜜語，還炫耀自己家境富裕，兩人於是相約見面，沒想到傅男居然粗暴對待雪兒更加以性侵。台北地院審結，依《強制性交罪》判傅男3年4月徒刑。

判決書指出，傅男2016年8月間在交友軟體上認識雪兒，2人聊天不到1個月便相約見面，傅男和雪兒在家中獨處時起了色心，伸手拍打對方胸部，雪兒立刻阻擋，沒想到傅男反而繼續伸手摸胸、親吻等，接著貼在雪兒身上對她性侵。

法院審理時，傅男坦言有親吻、撫摸等動作，但否認性侵，辯稱是無意間碰觸且沒有違反女方意願；另外，他也坦言自己曾傳「台灣平均16歲的男女生就破處女」、「如果懷孕的話，等妳滿18歲就可以娶妳」等語給雪兒。

法官審酌後表示，因雪兒個性保守，且案發後雪兒患有重憂鬱症還有自殺傾向，並曾在諮詢時表示「因為發生那一件事情，覺得自己很髒」等，最後依《強制性交罪》，判傅男有期徒刑3年4月。

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(中時電子報)