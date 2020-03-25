慈濟基金會聯合糖村食品捐贈香積麵及牛軋糖等物資，緩解移民署南投收容所的防疫壓力。（移民署提供／王文吉台中傳真）

移民署中區事務大隊南投收容所安置200多名失聯移工，因越南航線停航、印尼航班常常臨時取消，遣送作業被迫停擺。隊長陳元助坦言，目前所內收容壓力有點大，伙食負擔也不小，除嚴格落實早晚量測體溫、加強防疫及新進隔離等措施，並感謝慈濟捐贈口罩及物資。

南投收容所每日早晚以消毒水徹底擦拭戒寢床板及地板，並發放口罩予200多名受收容移工，以降低群聚感染及疾病傳播之風險。由於口罩需求大，慈濟基金會憂心防疫物資短缺，日前捐贈1000片口罩，緩解口罩荒，24日再聯合糖村食品捐贈香積麵及牛軋糖等民生物資。

南投收容所安置的失聯移工人數眾多，無法安排一人一室。為防範新冠肺炎疫情，要求新報到的失聯移工必須經過健康評估，如有發燒、咳嗽立即送醫，若無症狀，先安置於隔離觀察區，經14天後再安排同住。所方並宣導勤洗手等衛生習慣，口罩只要破損就提供更換。

隊長陳元助指出，該所主要收容境內失聯移工，並分批遣送回國，過去「有進有出」，但自3月下旬起越南陸續停航，印尼航班也因載客率不佳，常臨時取消，造成遣返作業停擺。所內收容的移工人數難以消化，壓力有點大，會密切注意航班狀況，將失聯移工遣送回國。

南投收容所所長林建宏表示，為防範疫情擴散及加強防疫工作，已落實教育訓練、防疫應變演練、衛教宣導、人員健康管理及訪客管理，日後也將加強防疫與照護受收容人之措施，以「防微杜漸」並「制敵於機先」。

(中時 )