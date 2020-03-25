台中市環保局推動「環保祭祀」，倡導「四少一功德」，即「少焚香、少紙錢、少鞭炮、少蠟燭、以功（米）代金」。環保局表示，截至目前為止，已有超過八成的宮廟響應，估計一年可減少2.5億支香，PM2.5約減少 4.3公噸，兼顧環保與信仰。

環保局長吳志超表示，台中目前登記在案的宮廟有1020間，為減少祭祀帶來的空氣汙染，自2015年起，環保局與民政局合推「四少一功德」，鼓勵廟宇及民眾少焚香、少燒紙錢、少放鞭炮、少點蠟燭、以功（米）代金，中市已有83％的宮廟響應，成效亮眼。

少焚香首推「一炷心香」及「一爐一香」，再廣推「團拜一炷香」。中市目前有128間廟停止供香，716間實施「一爐一香」，包括大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、南屯萬和宮、東區樂成宮等廟宇，盼未來5年內全市各宮廟只有1座香爐，10年內達到「一炷心香」。

環保局表示，除倡導環保祭祀，市府也積極輔導宮廟節能減碳，有近6成廟宇使用節能燈具，63％廟宇將祈福的光明燈、太歲燈改為LED燈，雙管齊下，打造健康、舒適的祭祀環境，同時維護台中的生活品質。

(中時 )