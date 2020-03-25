中國佛教會由淨耀法師代表捐贈1000支額溫槍給教育部，將投入校園防疫。（林志成攝）

教育部長潘文忠今天表示，因應疫情，今年四技二專統測、國中會考及大學指考，都會為被居家檢疫或隔離的考生辦理補考，以保障他們升學權益；同時，新一波防疫物資將送到各級學校去，1000人以上的高中以下學校，將會補助經費讓他們採購熱像儀。

教育部今天舉行部務會報，潘文忠表示，5月2日及3日四技二專統測、5月16日及17日國中教育會考、7月3日至5日大學指考，許多考生可能會因為居家隔離或檢疫無法應考，試務單位均會辦理補考，以保障他們的升學權益。

潘文忠表示，統測、會考及指考均會準備相同難易度的A、B兩份考卷，一般生考A卷、補考生考B卷，不過補考生因為比較晚考，為維持公平性，將以外加名額方式錄取。統測及會考的相關執行細節會在4月中旬公布，指考則會在6月中旬公布。

在部務會報中，中國佛教會捐增1000支額溫槍給教育部，將投入到學校的防疫。中國佛教會淨耀法師說，教育是國家的命脈，將持續彙整更多資源，跟政府同心一起照顧國家幼苗。

潘文忠則說，第二波防疫物資包括900萬片口罩及9.4萬公升酒精，將分六梯次，在4月底前送達各級學校。同時，為減輕量體溫的人力負擔，教育部已編列1.5億元經費，補助教職員工生1000人以上的學校採購熱像儀。

此外，教育部也將通知大專院校100人以上的室內課程改變教學方式（譬如視訊教學），及中小學500人以上周會、朝會或社團活動，應以防疫為優先考量來處理。

(中時 )