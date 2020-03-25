金門縣警局今（25）日下午更展開超前部署，進行異地辦公及隔離偵訊實兵演練。（李金生攝）

金門縣警局今（25）日下午更展開超前部署，進行異地辦公及隔離偵訊實兵演練。（李金生攝）

縣警察局長張國雄督導實兵演練，強調新冠肺炎疫情目前還是進行式，還看不到何時才是完成式，絕對不是開玩笑的，任何人都不能掉以輕心。（李金生攝）

金門警方演練異地辦公，確保警政勤務與業務正常運作，最終目標是遏阻病毒入侵和蔓延。（李金生攝）

新冠肺炎疫情全球發燒，外島金門維持零確診，但軍民仍全面備戰，不斷強化防疫網。縣警局今（25）日下午更展開超前部署，進行異地辦公及隔離偵訊實兵演練，目標是做到滴水不漏，打贏這場防疫大作戰。

縣警察局長張國雄強調，新冠肺炎疫情目前還是進行式，還看不到何時才是完成式，絕對不是開玩笑的，任何人都不能掉以輕心，特別是離島金門醫療資源和條件較差，更應隨時提高警覺，攜手合作平安度過難關。

這項針對性的緊急應變操演，在綜合勤務大樓登場，局本部和金城、金湖2分局完成進駐後，實兵演練透過網路視訊等方式，進行異地資訊交換及舉行會議，以及戶外隔離偵訊作業，確保警政勤務與業務正常運作，最終目標是遏阻病毒入侵和蔓延。

縣警局為提升防疫期間員警執勤安全，除向警政署爭取配發口罩外，近期也緊急採購防護鏡、隔離衣等防疫裝備，已陸續撥發外勤第一線執勤員警使用，期待大家在維護治安的同時，也做好保護自己和民眾健康的工作。

(中時 )