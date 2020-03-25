台中公園每天迎接許多國內外遊客到訪，為讓民眾享有舒適綠地，台中市政府建設局委託維護廠商，針對湖面、植栽、公廁、設施等各處清潔維護，提供到訪者舒適環境，顧好公園門面。

「美好環境，從清潔基本功做起！」建設局長陳大田表示，近期因應新冠肺炎疫情，市府特別要求維護廠商針對兒童遊具和公園進行全面性消毒，公廁也定期補充洗手乳等清潔用品，讓民眾能玩得安心、用得放心。

維護廠商表示，公園維護工作不只有掃地及清運垃圾，還有湖面清潔、環境維護、公廁清潔、設施清潔、植栽澆水、下垂枝及綠籬修剪等工作，透過人工定期維護管理，帶來良好公園環境。

維護工作包括「環境維護」、「水面清潔」及「修剪工作」，在環境維護上，維護人員清早需準時抵達工作崗位清掃、定期澆水維護公園內植栽。

水面清潔部分，維護人員需換上青蛙裝，搭乘小船到湖上撈取垃圾和青苔，保持湖面清澈乾淨，並重新種植蓮花，利用水泥涵管及不織布，提供蓮花生長所需土壤，改善蓮花池狀況；修剪工作主要依靠維護人員定期剪除雜枝、修綠籬灌木及草皮維護，維持樹型規整方正、讓樹木透光，防止病蟲害發生。

近期鴿群數量眾多，時常發生鳥類或動物糞便汙染公共設施，市府執行「減鴿計畫」，由維護人員協助誘捕野鴿，並安置於動保處的可愛動物區管理，同時利用高壓清洗機、高壓水柱和人工方式清除髒汙，不但能將汙漬刷洗乾淨，並兼顧公園相關古蹟維護。

(中時 )