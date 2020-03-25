新冠肺炎疫情延燒，台北市消防局救護員至24日為止已載送疑似患者228人，其中34名確診，防疫壓力大，中華民國紅十字會會長王清峰捐贈防水隔離衣500件、防護面罩700只、N95口罩1萬只及NBR手套1萬4千只給北市消防局，由副市長黃珊珊代表接受。

黃珊珊受訪表示，北市居家檢疫者現已突破9000人，救護人員比醫療院所更前線，但相關防疫物資全球缺貨，有錢也買不到，受贈防疫物資幫助很大。

(中時 )