紅十字會捐贈防疫物資給北市消防局 20:102020/03/25 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華民國紅十字會會長王清峰（右）捐贈防水隔離衣500件、防護面罩700只、N95口罩1萬只及NBR手套1萬4千只給北市消防局，由副市長黃珊珊（左）代表接受，保護救護人員安全。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，台北市消防局救護員至24日為止已載送疑似患者228人，其中34名確診，防疫壓力大，中華民國紅十字會會長王清峰捐贈防水隔離衣500件、防護面罩700只、N95口罩1萬只及NBR手套1萬4千只給北市消防局，由副市長黃珊珊代表接受。 黃珊珊受訪表示，北市居家檢疫者現已突破9000人，救護人員比醫療院所更前線，但相關防疫物資全球缺貨，有錢也買不到，受贈防疫物資幫助很大。 (中時 ) #防疫 #物資 #北市消防局 #消防局 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 開放寄口罩給親人 政院鬆口 04:102020/03/21 生活新聞 禽流感也拉警報 大城蛋中雞場撲殺2萬1680隻土雞 17:412020/03/21 生活 視察衛生紙工廠 鄭文燦保證衛生紙供貨無虞 20:192020/03/21 生活 新北愛心大平台 募捐破4000萬 04:102020/03/22 地方新聞 立榮、華信即起防疫升級！旅客全程配戴口罩、破37.5°C拒載 09:362020/03/22 生活 堵住防疫破口 海巡緝獲31名越南人偷渡 19:012020/03/22 社會 營運展望 期許當各國戰備物資策略夥伴 04:102020/03/23 財經要聞 小黃防疫車隊 全副武裝使命必達 04:102020/03/23 地方新聞 新冠肺炎關在家 吉力吉撈鞏冠寫防疫歌 12:322020/03/23 體育 文華國小攜手家長 落實防疫監測體溫 15:202020/03/23 生活 生活熱門新聞 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 第2批武漢包機解除隔離 返台者離開前嗆7字網友怒了 - 生活 周六變天雷雨 冷至14度逼近冷氣團 - 生活 全台最新確診地圖曝光 雙北破百 7縣市守住0案例 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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