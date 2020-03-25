新冠肺炎重創飯店業，繼之前台中亞緻飯店宣布歇業後，三發地產關係企業晶悅25日亦宣布，客房部將自4月1日起停止營運，全部飯店業務6月30日結束營業，飯店原址將都更重建為住宅。

上櫃飯店股晶悅日前即傳出客房部自4月起將停止營業的消息，25日召開董事會討論並停止交易，晶悅飯店主管赴櫃買中心說明時表示，因為新冠肺炎重挫國內飯店產業，晶悅的住房率減少了七成，造成營收銳減，不堪負荷，因此不得已提前啟動去年通過的原址都更重建計劃，公司未來業務重點將朝向營建產業發展。

晶悅飯店表示，未來晶悅飯店原址將依去年股東會決議通過的決議，飯店原址重建為住宅，預計於2022年完工，此外，晶悅也不會放棄餐飲業務，會尋找其他據點延伸發展飯店的餐飲業務，如烘焙坊及中餐廳等。

桃園勞動局就服處日前接獲通報，晶悅飯店將資遣約36人。晶悅表示，公司去年底約有170名員工，近期已陸續通報資遣部分員工，飯店停止營業後，總計影響員工人數約110人。

晶悅表示，在飯店結束營運後，將儘量安排同仁在其他部門職缺下妥善安置，無法調任調任填補的同仁，依勞基法及大量解雇勞工保護法相關法令規定及程序辦理，並全力協助員工媒合新工作。

(工商 )