財政部3月25日公布最新一期2020年1~2月統一發票中獎號碼，超商龍頭7-11共有4位獲得千萬大獎、3位200萬得獎者，雲端發票專屬獎有1位百萬得主。全家共開出2組特別獎1000萬元、2組特獎200萬元。

7-11統一超商共有4位消費者獲得千萬大獎，一人在南投縣南投市宏旺門市，購買50元的CITY CAFE咖啡；一人在彰化縣社頭鄉金佳旺門市，購買35元茶飲；一人則在台南市永康區砲校門市，購買190元民生用品，一人於新竹縣竹北市強興門市，購買90元民生用品。

7-11特獎200萬元部分，共有3位得獎者；一人在台中市西屯區友達光電門市，購買CITY CAFE咖啡；一人在台南市柳營區小腳腿門市，購買共53元的統一麵包、茶飲；一人則在台北市信義區惠安門市，購買日用品、飲品共花費328元。另外，一位雲端發票專屬獎百萬得主，在台北市中山區國京門市，購買日用品共花費46元。

全家便利商店本期（2020年1-2月）中獎發票，共開出2組特別獎1000萬元，一人於樹林潭興店，花費35元購買Lets café中杯熱美式幸運中獎，另一位於宜蘭金泰店，花費90元中獎。

而全家特獎200萬元開出2組，分別自基隆吉市店及太保嘉新店開出，太保嘉新店消費者花費10元購買飲料。

另外，頭獎20萬元則開出4組，分別在台北光輝店、台北福澤店、太平勤利店及台北直學店，消費者多半購買飲料、零食商品。至於雲端發票一百萬元專屬獎，全家開出2組，分別自頭城車頭店及花蓮新美店。

(中時 )