台中市41歲黃姓騎士，昨午12點行經台中東海夜市時，疑因不滿陳姓貨車司機逆向，雙方互起爭執還大打出手，有民眾將過程貼上臉書「黑色豪門」，引來警方關切，將雙方通知到案後製作筆錄，雖彼此都不提告，但因一時衝動，全都依違反《社會秩序維護法》送辦。

警方調查，事件起因是34歲黃姓司機開貨車行經東海大學新興路，疑因路邊有停機車，貨車行駛路線往左靠近對向車道，此時黃姓騎士正行駛對向車道，不滿嗆聲「你是會開車嗎？」黃姓司機聽到回嗆，「你在唸什麼？」雙方一言不合，在街上大打出手。

烏日分局犁份派出所呂水賢所長說，昨天並未接獲民眾報案，從發現臉書社團「黑色豪門」看到民眾貼文及發佈影像，隨即主動偵辦。

警方調閱車牌確認駕駛身分後，通知雙方到警局說明，但最後彼此都不願提告，不過在街頭打架，加暴行於他人，已經違反《社會秩序維護法》，因此將雙方依法送辦。

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(中時電子報)