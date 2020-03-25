面對新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球，防疫是場長期抗戰，民眾減少外出至人群聚集場域紛紛轉向尋求各類數位內容平台，開始建立足不出戶的「不接觸」生活型態，如數位雜誌、音樂及影音平台。Kono電子雜誌平台指出，今年2月的新會員數較1月成長近7成，平台內總文章閱讀數更激增近5成，帶動整體業績較去年同期成長27%。此外，針對新用戶，現在用手機下載並註冊Kono電子雜誌APP，免費獲得14天會員資格，成功推薦朋友還可額外得到7天免費會員資格，更能享受當期現刊共300種以上知名國內外電子雜誌看到飽，包含全美最大梅瑞迪斯出版集團（Meredith Corporation）《PEOPLE》、《InStyle》、《Allrecipes》等知名刊物與韓國前三大出版集團Seoul Media Group之數位雜誌內容。

Kono電子雜誌獨家Smarticle技術，全球首創導入AI人工智慧，可自動產出符合各式數位裝置閱讀格式的好讀模式，並於今年推出viewer 2.0，讓閱讀電子雜誌更聰明、版面也更生動，更便於閱讀、縮放；Kono進一步運用大數據系統，根據個人閱讀習慣推播適合雜誌，同時像Google一樣輸入關鍵字搜尋，就可從上萬篇的雜誌文章中，找出相關的文章內容，讓雜誌內容能更貼近消費者閱讀喜好。此外，Smarticle的好讀模式，可利用Google語音系統朗讀，隨時可「聽」中、英、日、韓四種語言雜誌，同時也可將文字放大縮小，適合各種不同的閱讀情境，更好看、更好聽。

今年Kono電子雜誌平台更取得美國最大的媒體集團之一梅瑞迪斯出版集團（Meredith Corporation）旗下8本熱門雜誌的亞洲區電子版權授權，囊括生活、娛樂、休閒、美食、旅遊等類別，包括《TRAVEL+LEISURE》、《Food & Wine》、《People》、《Instyle》、《Parents》等知名雜誌，於台灣等亞洲多國上架！同時，韓風迫降，今年更積極擴展雜誌範疇，新引進韓國Seoul Media Group旗下雜誌：《Women Sense》及《Living Sense》，讓讀者零時差追上最新的潮流趨勢。

Kono電子雜誌平台涵蓋台灣、香港、日本、歐美等300多款跨國電子雜誌，並擁有上萬本以上的新刊與過刊線上雜誌，領域橫跨財經、科技、時尚、旅遊等16大類別。除搶先取得數位授權之美、韓雜誌，既有多本的獨家日雜（《non-no》、《25ans》、《婦人畫報》、《MEN’S NON-NO》），更是廣受讀者喜愛，現在更同步積極開發多國雜誌授權，除了歐美、日本、韓國等國家外，未來也會著眼於新加坡、馬來西亞等亞洲國家，期待能引進各地不同雜誌，擴大閱聽者的視野。

(中時電子報)