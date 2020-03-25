三商壽(2867)今日召開董事會，通過2019年財務報告，全年稅後淨利54.2億元，創歷史新高，每股稅後盈餘2.29元，但因需提列多項特別盈餘公積，決議不發放股利。

三商壽2019年底總資產達1.26兆元，年成長10％，新契約等價保費128.8億元，新契約等價保費率38％，也都呈現增加，持續提升公司新契約價值。

雖然去年稅後淨利創下歷年新高，但由於保險業需提列多項特別盈餘公積，如：收回危險變動準備金、本期重大事故及危險變動準備金、外匯價格變動準備金，及今年配合法令新增的提存債務工具處分獲利特別盈餘公積等，且為充實資本因應未來營運所需，做好IFRS17的接軌準備，因此未有盈餘分派計畫。

此外，有關本次新型冠狀病毒疫情，三商壽在第一時間即以總經理為召集人，成立應變小組指揮防疫措施，迅速完成分散職場測試演練且實際啟動異地備援，更進一步備妥核心業務居家工作機制，視疫情發展可即時調整辦公職場，達到營業不中斷的目標。

(時報資訊)