新竹縣有35間健保特約藥局26日起加量販售成人口罩。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，全台確診人數超過200人，使得口罩需求不降反升，衛生福利部食品藥物管理署與藥師公會在協調後，針對銷售量大的藥局將每天多配送300片成人口罩，縣內共有35家藥局配合，兒童口罩數量則維持不變。

新竹縣長楊文科表示，健保特約藥局藥師、相關工作人員為疫情付出與努力大家有目共睹，也呼籲縣民在採買口罩時，務必保持理性、準備好零錢，方便藥師作業。

3月26日起，全縣共有35家健保特約藥局每天販售900片成人口罩，可購買人次也為之增加，自200人次增加為300人次，新竹縣衛生局表示，民眾憑健保卡，可在健保特約藥局、衛生所購買口罩，成人7天可買3片、兒童7天可買5片。

現行規定身分證字號末買為單數，於周一、三、五購買，雙數則為周二、四、六購買，周日則無限制，兒童口罩也沒有單雙數限制，均可購買，目前行政院也推出「口罩實名制2.0」線上預購通路「eMask口罩預購系統」，利用健保卡、自然人憑證登入平台，但須先下載健保快易通APP，進行認證預購口罩，新竹縣販售口罩藥局時間則可搜尋「新竹縣口罩地圖」查詢。

(中時 )