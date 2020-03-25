歐盟外交政策高級代表傅雷利對大陸在抗疫期間的「慷慨政治」發出警告，敦促歐盟國家準備好迎接一場「全球話語權之戰」的影響力之爭。

歐盟外交與安全政策高級代表傅雷利近日在歐盟對外行動署網站說：「一場全球性話語權之戰正在進行，其中時機是一個關鍵的因素」。他說，目前的焦點已經從歐洲幫助中國轉向中國幫助歐洲。「中國在大張旗鼓地傳遞一個信息，那就是，與美國不同，中國是個負責任和可靠的夥伴」。

他說，在這場話語權爭奪戰中，有人試圖詆毀歐盟本身的聲譽，在某些情況下，歐洲人被貼上了恥辱的標籤，好像是所有人都是病毒攜帶者一樣。

從新冠病毒疫情大流行從大陸轉向歐洲以來，北京就設法通過馳援醫療設備來幫填補歐洲的短缺，但是美國總統川普決定對歐洲實施旅行限制，讓歐洲人感到失望。

最近收到大陸醫療用品援助的國家是匈牙利。匈牙利總理歐爾班在臉書上分享了一段影片頻，顯示一架中國飛機抵達匈牙利，運來300萬個口罩，10萬個檢測劑和86台呼吸器。曾經在大陸疫情初期向大陸提供援助的法國和澳洲也收到了大陸援助的物資。

大陸的一些大企業，包括阿里巴巴和華為，向西班牙、比利時和愛爾蘭等國也運送了醫療設備。歐盟疫情最嚴重的國家義大利是大陸醫療用品援助的最大受益國。

美國之音報導，但是最近有兩個動態在改變歐盟的看法，讓歐洲官員更把大陸看作是「系統性競爭對手」。首先，大陸領導人更願意直接與歐盟某個國家打交道，而不是通過歐盟。歐盟執委會主席馮德萊恩是唯一一個尚未收大陸到國家主席習近平打電話的主要歐盟領導人。而習近平已經更德國總理梅克爾和法國總統馬克洪通過電話。

另外一個動態是即將開始加入歐盟談判的塞爾維亞。在歐盟倉促頒布醫療設備出口禁令後，塞爾維亞總統武契奇稱歐盟的團結是「幻想」，並轉向習近平求得幫助。武契奇稱習近平是朋友和兄弟。在歐盟緊急安排750萬歐元給塞爾維亞的同時，大陸上周承諾向塞爾維亞提供醫療援助，並稱兩國的關係是「鐵桿朋友」。

(中時 )