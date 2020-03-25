中科實中老師與學生線上互動情形。（中科管理局提供／王文吉台中傳真）

中科實中學生於圖書館沙發區線上同步受課。（中科管理局提供／王文吉台中傳真）

中科實中老師線上授課情形。（中科管理局提供／王文吉台中傳真）

中科管理局長許茂新（左）與中科實中校長林坤燦（右）藉由校內廣播系統晨間直播。（中科管理局提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎疫情擴大，中科實中啟動遠距教學系統，確保學習不中斷。中科管理局長許茂新25日受邀觀摩授課情形，並與校長林坤燦藉由廣播系統進行晨間直播，師生即時透過各班電視同步收看，所採用的設備包括具獨立顯示卡筆記型電腦、視訊會議設備、互動廣播直播系統等。

隨疫情發展與變化，中科實中超前部署已制訂停課補課與學生學習評量實施計畫及相關配套措施，做好隨時可能宣布停課之萬全準備。當日於該校圖書館1樓，高中部201班上午第一節課，由英文科蘇欣儀教師作線上授課，並透過zoom或google meet視訊軟體，搭配google classroom模擬教學活動作線上分組討論

學生人人配戴耳機以筆電或平板等設備，分散在圖書館各角落，不受空間限制直接線上學習，且課程內容將保留所有影音紀錄，課後上載至google classroom虛擬教室，供學生事後於雲端上複習，並可進行線上測驗與繳交作業。

另外，中科實中為強化遠距教學效果，未來兩週安排一系列線上教學研習。許茂新表示，將教學專業透過資訊媒體設備整合為遠距與雲端教學資源，讓學生不因疫情停課而停止學習，亦不受疫情帶來不便之影響，應用科技快樂學習，以確保學生求知學習權益。

此外，中科實中於開學前即成立防疫工作小組，由校長林坤燦擔任召集人，備足口罩等防疫物資，還建構三層防線，包含由師生在家每日自主量測體溫、校門口設置熱像儀感應、進教室後由各班導師逐一替學生量測額溫並填報紀錄等，並於健康中心等規劃安置隔離區。

另配合中科園區防疫，參與中科管理局防疫應變會議，攜手整備園區防疫工作，除加強宣導防疫觀念外，目前均已暫停校內大型集會活動，務必要讓整體防疫工作做到滴水不漏。

(中時 )