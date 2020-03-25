新北市長侯友宜今(25)下午前往新莊衛生所慰問，感謝第一線同仁協助居家隔離及檢疫者，給予各項協助，現場他也模擬衛生所每日關懷工作，親自致電一名居家隔離者，關心是否擁有足夠資源，2人熱線7多分鐘，侯友宜更開玩笑地說「躺在沙發上看連續劇，也能拯救全人類」，12萬分感謝感謝居家隔離民眾的配合。

侯友宜指出，新北市目前居家隔離人數共有633位，非常的多，都是第一線醫護同仁、區公所、警政及衛生單位聯手協助，對個案瞭若指掌，並給予適時鼓勵及資源，讓居家關懷者得到滿滿支持。

侯友宜現場也打給一名因與確診者同班機，而接受居家隔離的蔡姓空姐，她一接起電話，發現是侯友宜親自來電，更忍不住驚呼一聲「哇！」，隨後2人打開話匣子，聊起在家都如何打發時間，一聊就是7多分鐘。

侯友宜也開玩笑地說，「躺在沙發上看連續劇，也能拯救全人類」，避免進一步傳染的風險，他更表示，12萬分感謝居家隔離的民眾，配合政府政策，「大家一起走，共同度過難關。」

另對於今日新莊剛好傳出一名居家檢疫者違規外出，侯友宜則重申，須查明原因，如果是故意當然會採取重罰，絕對不會手軟，後續開罰跟認定交由權責機關衛生局處理。

(中時 )