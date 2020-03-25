倫元投顧分析師陳學進表示，台股25日開高走高，終場大漲359.13點，漲幅3.87％，收在9,644.75點，櫃買指數同步強彈，終場上漲4.27點，漲幅3.84％，以115.43點作收。

三大法人方面，外資轉賣22.94億元，投信續買13.28億元，自營商續賣21.4億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼6,073口多單，累計淨多單部位為46,822口，心態轉趨謹慎中性偏多。

全球經濟恢復速度及股市反彈力道仍取決於政策面、貨幣面及疫情發展情況，因在新冠肺炎疫情趨緩之前，各國政府的封城管制與關閉邊境等措施恐將延續，這將導致全球經濟陷入大停擺，其所帶來的殺傷力可能更勝2008年金融海嘯時期，投資人不可不慎。

儘管如此，加權指數從12,197點拉回至8,523點為止，已足足大跌3,674點，加上市場籌碼逐步穩定、負乖離率過大、恐慌指數（VIX）停止飆漲及各國救市計畫等種種利多，就算未來還要再往下修正，也必將先有報復性反彈走勢出現。

個股方面，本周納入投資組合的欣興，5G等應用發展持續帶動ABF載板需求暢旺，隨股價已嚴重超跌，短線出現報復性反彈後，不排除將有續攻月線或季線的機會。

展望後市，大盤歷經震盪換手整理過後，接續可望朝月線或10,500點關卡作挑戰，盤面上無論是台積電、國巨、華新科、環球晶、中美晶、大立光、玉晶光、台郡、群聯、威剛、宏捷科、穩懋及全新等績優股皆已具備跌深反彈的好機會，投資人可多加把握。

(工商 )