永誠國際投顧分析師李忠興認為，台股最佳搶反彈進場點當然是23日回檔的時候，受到國際股市反彈的激勵，加上各國刺激方案的推動，台股近二日都出現強彈走勢，然指數距離23日低點已達972點，建議勿逢利多追價，宜待強勢股拉回時再進場承接。

他指出，美股道瓊24日大漲2,112點，漲幅超過11％，創1933年以來單日最大漲幅，台積電ADR大漲7.98％，25日領軍台股開高走高，指數盤中一度漲逾400點至9,722點，收盤上漲359.13點，以9,644.75點作收，而亞股25日也連續第二天出現強彈。

美國聯邦參議員與川普政府已就大規模經濟激勵法案達成協議，而這項規模2兆美元的方案，目的在於緩解新冠肺炎疫情對美國經濟造成的衝擊。美股期貨電子盤由黑翻紅上漲逾500點，歐股也持續24日的漲勢，惟需留意短線利多出盡的風險。

個股方面，本周納入投資組合的玉晶光，去年每股獲利24.79元，創下歷史新高，2月受疫情影響，單月每股獲利仍達1.17元，外資逢低進場布局，美系外資力挺維持目標價670元，是本波反彈的指標股。

(工商 )