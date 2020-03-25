逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:482020/03/25 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政指出，國安基金穩盤效應發酵，台股三日不創新低，初步止跌訊號浮現，同時指數也展開反彈，大盤站回5日線及10日線，且出現9,029～9,083點及9,415～9,426點的向上跳空缺口。個股方面，本周納入投資組合的力旺，短線股價跌深，具有反彈契機。 他強調，近期操作宜把握跌深股的負乖離修正，部分弱勢股不破低為觀察重點，後續搶反彈手腳要快、見好就收，可留意2月營收成長性高的族群；反之，2月營收呈現明顯衰退者則應避開。 (工商 ) #力旺 #啟發投顧 #楊基政 #逐洞賽 #國安基金 也許您會感興趣 推薦閱讀 心淌血…散戶斷頭股飆漲停！背後黑手是… 00:032020/03/21 財經 國安基金手法 猜到賺到 04:102020/03/23 財經要聞 國安基金上膛 台指期強彈 04:102020/03/23 證券．權證 循國安基金操作 猜到賺到 04:102020/03/23 財經焦點 國安基金動向？財長：隨時保持機動性 09:312020/03/23 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:362020/03/23 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:362020/03/23 財經 逐洞賽｜永誠國際投顧分析師李忠興 17:362020/03/23 財經 《晨間解盤》中長期，十年線逢低買好股(倫元投顧提供) 08:532020/03/24 財經 新手死在接刀...國安基金進場 絞人肉機行情再現？ 16:022020/03/24 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 美經濟要垮了？末日博士驚曝恐怖線型 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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