啟發投顧分析師楊基政指出，國安基金穩盤效應發酵，台股三日不創新低，初步止跌訊號浮現，同時指數也展開反彈，大盤站回5日線及10日線，且出現9,029～9,083點及9,415～9,426點的向上跳空缺口。個股方面，本周納入投資組合的力旺，短線股價跌深，具有反彈契機。

他強調，近期操作宜把握跌深股的負乖離修正，部分弱勢股不破低為觀察重點，後續搶反彈手腳要快、見好就收，可留意2月營收成長性高的族群；反之，2月營收呈現明顯衰退者則應避開。

(工商 )