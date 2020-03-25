證交所表示，由統一證券發行之統一MSCI美國低波動報酬指數指數投資證券-統一美低波N（020015）及統一MSCI美國資訊科技報酬指數指數投資證券-統一美科技N（020016），雙雙將於3月27日正式掛牌上市，為今年上市掛牌ETN首發。

證交所表示，根據申請資料顯示，統一MSCI美國低波動報酬指數ETN及統一MSCI美國資訊科技報酬指數ETN分別為「MSCI美國低波動報酬指數」及「MSCI美國資訊科技報酬指數」。

兩檔指數均由Morgan Stanley Capital International編製，「MSCI美國低波動報酬指數」以MSCI美國指數為母指數，從中篩選出利用低波動策略的美國大型及中型股票，相較母指數顯現出較低Beta及低波動之特性，目前成分股計207檔。

「MSCI美國資訊科技報酬指數」為MSCI美國可投資市場指數之科技產業指數，包含美國大型、中型及小型股，係利用MSCI與標普道瓊所共同開發的全球行業分類系統 （GICSR）分類，篩選出資訊科技產業個股，目前成分股計324檔。

證交所提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN之特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。

(工商 )