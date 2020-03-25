經濟部25日在臉書上發文表示，為了因應疫情對經濟的影響，總統蔡英文要求行政部門，在最短時間內，落實政府部門及國營事業的投資與採購。經濟部有兩大部分，第一是公共投資跟建設，第二是投資台灣三大方案，都要加速做、提早做。經濟部解釋，第一要先做到的是公共建設支出要加快做、提早做。經濟部說，已經盤點完成經濟部及所屬事業公共投資、採購、建設等支出工程，把明年部分計劃提前到今年執行，今年部分計劃提早到第 2 季來做。統計之後，2020 年公共建設支出可達 2,074 億元。

擴大投資第二步是讓台商回台要全力落實、加速落地。經濟部指出，加快落實已核定的台商回台投資計劃，透過廠商擴建產線、建新廠房，提振內需投資。2020 年投資臺灣三大方案預計落實 3,044 億元。

不只防疫顧台灣，政府也要帶頭拚經濟，透過公共建設跟民間投資的加速執行，來提振國內景氣，維持經濟動能，協助企業紓困度難關。

(工商 )