位於嘉義水上鄉的知名蛋捲食品福義軒工廠， 1名越南籍女移工在24號晚間8點多操作機台時，右手肘不慎被機具絞斷，經送嘉義長庚醫院花了7個小時搶救，所幸順利將斷肢接回。

嘉義縣消防局表示，24號晚間接獲業者報案，指稱有員工手被機器切到，救護人員抵達時，發現女移工早已陷入昏迷，警消立即將重傷的女移工送往醫院急救。

由於女移工的傷口不平整，醫師認為手術的複雜性相當高，所幸經過搶救後，手術縫合順利，目前女移工原本切斷右手已經接回，只等待後續復原情況。

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(中時電子報)