位於嘉義水上鄉的知名蛋捲食品福義軒工廠， 1名越南籍女移工在24號晚間8點多操作機台時，右手肘不慎被機具絞斷，經送嘉義長庚醫院花了7個小時搶救，所幸順利將斷肢接回。
嘉義縣消防局表示，24號晚間接獲業者報案，指稱有員工手被機器切到，救護人員抵達時，發現女移工早已陷入昏迷，警消立即將重傷的女移工送往醫院急救。
由於女移工的傷口不平整，醫師認為手術的複雜性相當高，所幸經過搶救後，手術縫合順利，目前女移工原本切斷右手已經接回，只等待後續復原情況。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
位於嘉義水上鄉的知名蛋捲食品福義軒工廠， 1名越南籍女移工在24號晚間8點多操作機台時，右手肘不慎被機具絞斷，經送嘉義長庚醫院花了7個小時搶救，所幸順利將斷肢接回。
嘉義縣消防局表示，24號晚間接獲業者報案，指稱有員工手被機器切到，救護人員抵達時，發現女移工早已陷入昏迷，警消立即將重傷的女移工送往醫院急救。
由於女移工的傷口不平整，醫師認為手術的複雜性相當高，所幸經過搶救後，手術縫合順利，目前女移工原本切斷右手已經接回，只等待後續復原情況。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。