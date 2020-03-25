防範新冠肺炎 龜山警異地辦公 17:472020/03/25 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山警分局有感於新型肺炎疫情日漸嚴峻，為因應防疫需求。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山警分局有感於新型肺炎疫情日漸嚴峻，為因應防疫需求，預先規畫緊急應變之人力運用及辦公方式並實施演練，避免疫情衝擊影響分局人員與上班環境，造成機關運作癱瘓。 25日在大林派出所演練「異棟異地辦公」，而分局內部各組、室、隊則同步分區辦公；透過演練找出問題加以修改整合，因應未來視疫情需要，龜山警分局各業務單位部分人員將能在第一時間進駐大林派出所三樓異地辦公區，避免警察勤務受疫情影響而停擺。 (中時 ) #疫情 #龜山 #警分局 #分局 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 安全衛生 餐飲升級的契機 04:092020/03/21 話題觀察 國旅增加 稍解墾丁燃眉之急 04:102020/03/21 地方新聞 悶太久 陸影院將迎來大爆發 04:092020/03/22 時尚娛樂 疫情重創商圈 新北最高補助30萬 01:202020/03/24 地方新聞 振興防疫兩難 撐過小月最重要 01:202020/03/24 地方新聞 【地方領時中2】指揮中心堅不公布確診地點 搞得人心惶惶 09:262020/03/24 政治 【地方領時中1】疫情部署中央落一拍 縣市政府自保快一步 09:252020/03/24 政治 春捲怎麼吃也有撇步！醫傳授糖友健康吃 18:332020/03/24 生活 蘇揆責隱瞞釀禍 陸駁說謊 04:092020/03/25 焦點新聞 新冠疫情對經濟衝擊到何時可結束？法人：相約在秋季 14:522020/03/25 財經 社會熱門新聞 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 熱心開朗警休假返家不幸車禍身亡 - 社會 空軍驚傳上百軍士官大規模A錢 司令部：應是「誤領」 - 社會 N號房淫魔趙主彬女友 竟是性虐片主角之一 - 刑案 10萬元的蚵仔煎 花蓮留美高中生返台趴趴走遭罰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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