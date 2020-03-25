桃園市龜山警分局有感於新型肺炎疫情日漸嚴峻，為因應防疫需求，預先規畫緊急應變之人力運用及辦公方式並實施演練，避免疫情衝擊影響分局人員與上班環境，造成機關運作癱瘓。

25日在大林派出所演練「異棟異地辦公」，而分局內部各組、室、隊則同步分區辦公；透過演練找出問題加以修改整合，因應未來視疫情需要，龜山警分局各業務單位部分人員將能在第一時間進駐大林派出所三樓異地辦公區，避免警察勤務受疫情影響而停擺。

(中時 )