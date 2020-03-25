國標舞女王劉真22日病逝，留給親友無限懷念與不捨。綜藝大哥胡瓜與辛龍、劉真夫妻有多年情誼，身為辛龍師父的胡瓜25日錄製民視《綜藝大集合》時難過表示，「大家聽到的心情都很不捨，有時間會去看辛龍，因為今天要錄影，明天會去看他，「他狀況怎麼可能會好，他一心想著他的太太，看新聞也會感慨、觸景傷情，而且他每次在家裡門一打開就是看到劉真、回家也看到劉真⋯⋯這麼多年恩愛夫妻卻發生這種事，擔心他能否走出來」。

胡瓜說因為兩家人住得近，常會約吃飯，他認識劉真比辛龍還要早，當年是劉真的恩師周志坤老師帶著她來上《群星會鐵人》節目，劉真因為舞姿曼妙，被封「國標舞界的濱崎步」，「他們談戀愛第一個也是跟我分享，所以我也非常難過，但該講得大家都講了，再難過也很難在這邊陳述，大家現在要支持的是辛龍，讓他走出來。」

他說最近一直都有跟辛龍聯繫，但辛龍沒到醫藥費的事，一直聊的是他撕心裂肺，他很怕辛龍走不出來，「我跟他說，因為小孩還小，將來長大你還要牽著女兒霓霓的手嫁出去，劉真如果在世，也不想看你每天這麼悲傷度日」，他希望大家協助辛龍走出來。

(中時 )