在中美貿易戰與政府祭出優惠方案吸引台商回流下，台中去年不論是本土或跨國企業投資的成績都有目共睹，在新增就業機會與人口紅利帶動下，熱門產業園區周邊更出現新屋供不應求的盛況，部分買氣甚至沿著交通建設「外溢」至南區、南屯區與西屯區，成為支撐區域房市的一股新勢力。

台中市政府招商引資有成，根據統計，台中市民國108年的民間投資金額高達4430億元，且經濟部近280件「投資台灣方案」中，台中市就占了75件，金額高達1560億元，位居六都第一。此外，市府辦理台商回流也獲得企業熱烈迴響，光是去年就有多達35家回流台商選擇落腳台中。

而隨著企業設廠腳步加快，台中的就業機會與就業人口也有明顯增長。根據統計，去年台中市總計有逾800家廠商、釋出超過4萬個就業機會，失業率則僅有3.7%，連續4年為六都最低，勞動力人口在良好穩定的就業環境下年增近1萬人，達到138萬4000人，進一步推升台中房市剛性需求。

台中市不動產協會理事長楊祥銘指出，近年台中市政府積極釋出優惠政策吸引廠商進駐，包括在台中精密機械園區二期西側開闢1.65公頃土地，或是調節中部科學園區租金等措施，不僅成功吸引企業設廠，園區周邊也因大量就業機會釋出而衍生出旺盛的購屋與租屋需求，進一步帶動區域房市發展。

21世紀不動產七期河南加盟店經理沈政興表示，近年台商回流趨勢明顯，人口也持續往工業區周邊移動，台中兩大熱門工業園區中科園區與精密機械園區，在外來就業人口支撐下，周邊房市甚至出現供不應求的情況。

例如中科附近的國安路一段沿線，原本是新屋供給的主要區域，如今已「外溢」至福順路、福科路一帶，甚至沿著74號快速道路向外擴散，帶動南區、南屯區房市買氣。

不過，由於產業園區周邊具發展性，加上新屋供給逐漸飽和，成屋行情也逐漸攀升。沈政興指出，目前國安一路沿線5年內的成屋，單價已達22~30萬元，74沿線的南區、南屯區、西屯區，屋齡5年內成屋單價也有每坪21~25萬元，產品則以2、3房首購物件最受青睞。

(中時電子報)