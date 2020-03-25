由於中租-KY(5871)108年盈餘創歷史新高，盈餘配發也大方配。25日董事會決議108年盈餘，每股配發現金股息4.6元以及股票股利0.4元，股利配發水準也來到歷史新高。

中租控股今日公告2019年全年自結合併稅後純益為新台幣154.7億元，全年每股稅後純益(EPS)11.65元，連續兩年賺逾一個股本。中租控股董事長陳鳳龍表示，2020年加速國際化布局，將於印尼新設立租賃公司，並在中國大陸、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等地，增設營業據點。

中租控股108年全年自結合併稅後純益為新台幣154.7億元，全年每股稅後純益（EPS）11.65元，連續兩年賺逾一個股本且108年全年自結合併稅後純益與全年每股稅後純益（EPS）較107年全年成長16％，因此，108年配股配息也高於107年。

中租控股去年每股配發現金股息4.2元，股票股利0.3元，因此，今年每股現金股息多0.4元，每股股票股利多0.1元。。

(工商 )