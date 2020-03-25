隆大營建（5519）去年耗資11.40億元，在仁武買進6,077.35坪土地，將在疫情期間推出總銷37億元的「隆大鳳凰」透天建案，由於剛好是我國醫護、警察、以及衛生局處人員，努力不懈防疫之際，隆大董事長陳武聰25日表示，為了回饋相關防疫人員的辛勞，對於購買「隆大鳳凰」住宅的防疫人員，決定免費加贈20萬元家電，希望藉此拋磚引玉，讓社會對防疫人員更多鼓勵與慰勉。

隆大營建25日下午為「隆大鳳凰」透天建案，舉行個案記者會，由隆大董事長陳武聰、龍登廣告總經理戴嘉聖、以及好靚廣告總監李梓豪等人共同主持。

「隆大鳳凰」基地約6,077.35坪，由隆大去年耗資11.40億元購得，將分三期推出透天建案，總銷合計約37億元，第一期69戶、第二期33戶、第三期97戶，總共199戶。

隆大董事長陳武聰指出，今年2月初，雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情剛開始，國內防範管理也做的很好，但，根據他在房地產市場38年的經驗，一直叮嚀公司全體人員，「要特別注意，小心再小心」應對疫情，因為，售屋可能會面對來人減少、成交率降低的問題。

所幸，從2月迄今，隆大的建案銷售，無論是預售、新成屋，每週都還有平均5到10戶，陳武聰表示，這樣的成績「讓我有點訝異，心裡也挺欣慰的」，此時，他還是一再提醒公司上下，在許多在國外的國人，陸續返回台灣，並且導致確診人數攀升之際，「看屋或買房的人，是否會下滑，有待觀察」，不能掉以輕心。

他說，預估要等到今年暑假，也就是7月到8月之間，疫情緩和之後，國內的房地產市場，成交率才會再回升。

陳武聰指出，為了感謝並回饋醫護、警察、以及衛生局處等相關防疫人員的辛勞，對於購買「隆大鳳凰」住宅的防疫人員，決定免費加贈20萬元家電，希望藉此拋磚引玉，讓社會對防疫人員更多鼓勵與慰勉。

龍登廣告總經理戴嘉聖表示，高雄房市首購市場的剛性需求仍在，首購和自住的看屋人潮，並未減少，銷售仍然順利，特別是利率再下跌，「是很大的購屋優勢」，購屋原來可負擔的房價，如果是500萬元，現在可增加到530萬元左右。

他說，疫情期間，壓抑的是房價的上漲，相信疫情結束之後，買氣可望再回升，屆時，建商可能會有成本上的反應。

(工商 )