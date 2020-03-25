2020家扶自強兒童「小晴」（右二）從小與阿嬤相依為命。（家扶提供／王文吉台中傳真）

家扶基金會原定3月22日在台北舉辦「2020全國自強兒童表揚活動」，因新冠狀肺炎疫情停辦。為傳遞表揚活動初心，北台中家扶中心特地在兒童節前夕將「自強兒童」榮耀頒發給小晴，勉勵她保持樂觀進取的生活態度，期許未來也能用自己的星光去照亮他人。

深耕台灣70年的家扶基金會，幫助國內超過22萬名逆境兒少自立成長，並扶持引導他們發揮潛能，讓生命發光發亮。今年選出23名堅韌面對挑戰的自強兒童，原定22日在台北舉辦表揚活動，因新冠肺炎疫情考量下，決定停辦大型表揚活動，由各地家扶中心自行辦理。

北台中家扶中心特地在兒童節前夕將榮耀頒發給小晴，並勉勵小晴保持樂觀進取的生活態度，期許她未來有一天，在浩瀚的宇宙中也能用自己的星光去照亮他人。北台中家扶中心扶幼主委張演華及主任劉正文稱讚小晴從小乖巧懂事，鮮少讓阿嬤操心，在校成績保持優等。

小晴命運坎坷，出生3天就與生母失聯，由阿嬤扶養長大。小晴求學過程積極進取，常任職班級股長或小老師，小二獲選為班級模範生，她也熱衷才藝，小一開始加入學校的民俗舞蹈團，所屬的舞蹈團連續兩年榮獲團體民俗舞蹈組冠軍，進而受邀參加全國決賽交流表演。

小晴跟阿嬤生活，閩南語非常「輪轉」，班導師推派她參加校內閩南語演說比賽，小晴練習時阿嬤在旁做咬字及音調的指導，並錄下講稿傳給導師聽取建議後再修正，小晴透過自己的努力、導師的鼓勵以及阿嬤在背後擔任軍師，不負眾望榮獲六年級第1名的佳績。

小晴日前參加「台中市中小學本土語言卡拉OK歌唱比賽」，以《幸福之戀》奪得第3名，阿嬤笑著對社工說「小晴常常跟我在社區文康中心一起唱卡拉OK台語歌，這樣生活比較快樂！」阿嬤的樂觀開朗在小晴心中埋下正向能量，讓小晴在面對挑戰時能勇往直前。

(中時 )